24 Канал собирает информацию об очередной воздушной атаке врага, опираясь на данные Воздушных сил и мониторов. Также в этом материале пишем, где раздаются взрывы во время тревоги.

Где летят "Шахеды" вечером 15 декабря?

Онлайн-карта тревог в Украине (обновляется автоматически)

21:00, 15 декабря

Опять дроны из акватории Черного моря в направлении Затоки, в Одесской области тревога.

20:58, 15 декабря

БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Ольшаны/Старый Мерчик с севера.

20:35, 15 декабря

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину (вектор – Котельва).

20:15, 15 декабря

БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Тростянец/Ахтырку с севера.

20:12, 15 декабря

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный/юго-западный.

19:53, 15 декабря

БпЛА в направлении Сум с севера.

19:47, 15 декабря

Дрон-разведчик на Херсонщине.

19:24, 15 декабря

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки в Одесской области.