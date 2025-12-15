24 Канал собирает информацию об очередной воздушной атаке врага, опираясь на данные Воздушных сил и мониторов. Также в этом материале пишем, где раздаются взрывы во время тревоги.
Где летят "Шахеды" вечером 15 декабря?
Онлайн-карта тревог в Украине (обновляется автоматически)
Опять дроны из акватории Черного моря в направлении Затоки, в Одесской области тревога. БпЛА на Харьковщине в направлении на/из Ольшаны/Старый Мерчик с севера. БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину (вектор – Котельва). БпЛА на Сумщине в направлении на/мимо Тростянец/Ахтырку с севера. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный/юго-западный. БпЛА в направлении Сум с севера. Дрон-разведчик на Херсонщине. БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки в Одесской области.
