Об атаке на город сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует 24 Канал.

Что известно об атаке на Запорожье?



По предварительной информации, пострадавших пока двое. Мужчина получил осколочное ранение, а женщина отравилась угарным газом.

Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений,

– рассказал Федоров.

На фото, которое обнародовал председатель ОВА, видно, что в некоторых квартирах дома вспыхнуло мощное пламя. Больше деталей об ужасной атаке на областной центр пока неизвестно.



Отметим, что враг запустил "Шахеды" еще с вечера 15 декабря. Большинство из них направлялись из акватории Черного моря на север. Также движение беспилотников фиксировали в Харьковской и Черниговской областях.

Обратите внимание! В течение ночи дроны атаковали Одесскую область. Силы ПВО сбивали "Шахеды", а взрывы слышали в области и самой Одессе.

