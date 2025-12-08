Про вибухи повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав о 12:08. Повітряні Сили ЗСУ попередили, що у напрямку міста летять керовані авіаційні бомби.

О 12:36 від начальника Запорізької ОВА надійшла інформація про вибухи у Запорізькій області. Через дві хвилини вибухи прогриміли вдруге.

Федоров додав, що росіяни вдарили по об'єкту промислової інфраструктури Запоріжжя та по одному з населених пунктів області. За попередніми даними троє людей постраждали.