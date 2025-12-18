Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконуючого обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Дивіться також Росія випустила близько сотні БпЛА по Україні: більшість збито, але є влучання

Які наслідки атаки на Суми?

Як повідомили у Сумській міськраді, вночі 18 грудня росіяни вдарили по місту безпілотниками типу "Герань-2". Під ворожим обстрілом опинився заклад освіти.

Внаслідок влучання постраждав охоронець. Йому надають необхідну медичну допомогу у лікарні.

Також відомо, що вибито понад сотню вікон, зокрема й у прилеглих житлових будинках. Наразі служби ліквідують наслідки атаки.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучені комунальні підприємства, громадські організації та благодійні фонди,

– додав Кобзар.

Які ще регіони атакувала Росія?