Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Які наслідки атаки на Черкащині?

Внаслідок обстрілу по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. На щастя, важкопоранених серед них немає.

За даними ОВА, цієї ночі росіяни цілили передусім по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи.

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях також пошкоджено житлову інфраструктуру. За попередньою інформацією, йдеться про щонайменше півтора десятка приватних будинків.

Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі,

– додав Ігор Табурець.

Очільник ОВА наголосив, що на місцях атаки працюють усі необхідні служби. Як повідомили в ДСНС, наразі всі пожежі вже приборкані.

До ліквідації наслідків атаки залучили 60 рятувальники та 20 одиниць техніки.

Цієї ночі росіяни били по Черкащині / Фото: ДСНС

Росіяни продовжують обстріли: останні новини