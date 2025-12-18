Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

Какие последствия атаки в Черкасской области?

В результате обстрела за помощью к медикам обратились шесть человек. К счастью, тяжелораненых среди них нет.

По данным ОВА, этой ночью россияне целились прежде всего по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы.

В результате падения БпЛА на нескольких локациях также повреждена жилая инфраструктура. По предварительной информации, речь идет о по меньшей мере полутора десятках частных домов.

Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили,

– добавил Игорь Табурец.

Глава ОВА отметил, что на местах атаки работают все необходимые службы. Как сообщили в ГСЧС, сейчас все пожары уже укрощены.

К ликвидации последствий атаки привлекли 60 спасателей и 20 единиц техники.

Этой ночью россияне били по Черкасской области / Фото: ГСЧС

