Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

20:47, 17 декабря

  • БПЛА в Одесской области в направлении н.п. Сергеевка.

  • БПЛА на юге от Запорожья, курс на восток.

  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс на н.п. Шевченково.

20:12, 17 декабря

БПЛА на Харьков с севера.

20:11, 17 декабря

Кривой Рог – БПЛА в направлении города!

19:58, 17 декабря

БПЛА в Одесскую область из акватории Черного моря.

19:16, 17 декабря

Кривой Рог – БПЛА в направлении города!

19:15, 17 декабря

БПЛА на Черниговщине курсом на Славутич с севера.

19:00, 17 декабря

БПЛА на Одесскую область (н.п. Сергеевка) из акватории Черного моря.