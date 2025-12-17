Сейчас известно, что оккупанты используют двойную боевую часть в "Шахедах". Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 каналу, что российские беспилотники также обладают способностью строить собственную связь, которая позволяет использовать прямые каналы соединения с территорией страны-агрессора.

Смотрите также Угроза радиации в Чернобыле из-за "Шахеды": какая ситуация на ЧАЭС, что говорят эксперты и МАГАТЭ

Чем угрожают Украине усовершенствованные российские дроны?

Анатолий Храпчинский отметил, что дроны противника теперь могут выстраивать линии связи, которые позволяют получать информацию с любого беспилотника в любой части воздушного пространства Украины.

Важно! Россияне снова усилили ударные дроны типа "Шахед", оснастив их двойной боевой частью весом до 100 килограммов. По словам специалистов, эти БпЛА стали не только мощнее, но и опаснее в применении, демонстрируя новые способы атаки. Это очередной этап модернизации, который делает дроны еще более эффективными для массовых ударов.

Кроме того, враг также точечно может использовать мобильную связь, чтобы передавать некоторые данные. Однако большие массивы информации таким образом получать не получается, поэтому россияне ищут другие способы.

В частности у противника есть цель оборудовать каждый "Шахед" компьютером, чтобы тот выполнял определенную миссию. Например, защищал группу других беспилотников, осуществлял разведку или был каналом связи.

В зависимости от того, какая есть угроза или задача для "Шахеда", он может выполнять различные функции, которые в нем заранее заложены,

– объяснил Храпчинский.

Сначала оккупанты могут использовать операторов дронов, чтобы те определяли их функции, но впоследствии их работу возьмет на себя искусственный интеллект. Однако, по словам авиаэксперта, тогда уже будет речь о рое "Шахедов".

Для того, чтобы этого не произошло, нам сейчас нужно искать решения вроде противодействия средствами радиоэлектронной борьбы по каналам связи. Все для того, чтобы разрушать их,

– сказал бывший офицер Воздушных сил.

Он отметил, если хотя бы в одном городе удастся прервать связь, то разрушится вся сеть. Поэтому Украине важно ломать логику использования любых модернизаций российских беспилотников, чтобы россиянам было сложно атаковать дальше.

Как Россия масштабирует атаки дронами по Украине?