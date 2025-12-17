Зараз відомо, що окупанти використовують подвійну бойову частину у "Шахедах". Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що російські безпілотники також мають здатність будувати власний зв'язок, який дозволяє використовувати прямі канали з'єднання до території країни-агресорки.

Чим загрожують Україні вдосконалені російські дрони?

Анатолій Храпчинський зазначив, що дрони противника тепер можуть вибудовувати лінії зв'язку, які дозволяють отримувати інформацію з будь-якого безпілотника в будь-якій частині повітряного простору України.

Важливо! Росіяни знову посилили ударні дрони типу "Шахед", оснастивши їх подвійною бойовою частиною вагою до 100 кілограмів. За словами фахівців, ці БпЛА стали не лише потужнішими, а й небезпечнішими у застосуванні, демонструючи нові способи атаки. Це черговий етап модернізації, який робить дрони ще ефективнішими для масових ударів.

Крім того, ворог також точково може використовувати мобільний зв'язок, аби передавати деякі дані. Однак великі масиви інформації таким чином отримувати не виходить, тому росіяни шукають інші способи.

Зокрема у противника є мета обладнати кожен "Шахед" комп'ютером, щоб той виконував певну місію. Наприклад, захищав групу інших безпілотників, здійснював розвідку чи був каналом зв'язку.

Залежно від того, яка є загроза чи задача для "Шахеда", він може виконувати різні функції, які в ньому заздалегідь закладено,

– пояснив Храпчинський.

Спочатку окупанти можуть використовувати операторів дронів, аби ті визначали їхні функції, але згодом їхню роботу візьме на себе штучний інтелект. Однак, за словами авіаексперта, тоді вже буде мова про рої "Шахедів".

Для того, аби цього не сталося, нам зараз потрібно шукати рішення на кшталт протидії засобами радіоелектронної боротьби по каналах зв'язку. Все для того, аби руйнувати їх,

– сказав колишній офіцер Повітряних сил.

Він наголосив, якщо хоча б в одному місті вдасться перервати зв'язок, то зруйнується вся мережа. Тому Україні важливо ламати логіку використання будь-яких модернізацій російських безпілотників, аби росіянам було складно атакувати далі.

Як Росія масштабує атаки дронами по Україні?