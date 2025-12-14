Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Бескрестнова ("Флеша").

Дивіться також Оператори Шахедів: хто такі “Сталінські Соколи” та чому цей підрозділ РФ став символом дронових атак?

Що відомо про "Шахеди" з подвійною БЧ?

Наразі деталей досить мало. "Флеш", спеціаліст з радіозв'язку, який пише про різноманітні новації росіян і технічні рішення Сил оборони, виклав фото такого дрона.

Подвійна бойова частина на "Шахеді". 100 кілограмів загалом. БСТ-52,

– мовиться в його короткому дописі.



"Шахед" із подвійною бойовою частиною / Фото з телеграм-каналу "Флеша"

Довідка. БСТ-52 – це маркування, яке позначає бойову частину для Shahed-136.

Дрони повсюди: чому деякі відео з мережі лякають?

І сам "Флеш", і інші блогери за кілька останніх днів показали, як один "Шахед" "стрибає" по воді, а інший – приземлюється просто на дорогу. Тобто небезпека значно ближча, ніж ми звикли собі уявляти.

Скільки разів росіяни модернізували "Шахеди"?

Первісно це були іранські БпЛА, яка Росія закупала. Потім окупанти стали збирати їх у себе, а ще пізніше – виробляти. Тож фактично йдеться вже не про іранські "Шахеди", а про російські "Герані" як повноцінний виріб. Та в побуті досі використовують слово "Шахед" як збірне поняття.

У січні 2024 року ішлося про третю модернізацію бойової частини дронів – туди додали кумулятивний та запалювальний ефекти. Тоді й з'явилося маркування БСТ-52.

У листопаді 2024-го говорили про нову термобаричну бойову частину БпЛА. Це стало четвертим типом бойової частини "Шахедів".

Видозміна бойових частин може бути пов'язана з пошуком росіянами найефективнішої бойової частини, яка найкраще підходила б для масового використання,

– пояснював тоді "Мілітарний".

А ще ворог збільшив використання термобаричних бойових частин. Температура вогняної хмари, яка утворюється після підриву термобаричного боєприпаса, коливається від 2000 до 2600 градусів за Цельсієм.

У травні 2025 року Defense Express повідомили, що в "Шахеди" почали встановлювати нові комбіновані бойові частини на 90 кілограмів.

Таким чином, після всіх "покращень" російські ударні дрони не тільки споживають менше палива і літають далі, але й стали більш смертоносними. Тобто поява 100-кілограмової бойової частини в "Шахеді" – приблизно шоста модернізація цих БпЛА.