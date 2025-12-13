Ворожий дрон впав у море. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Дивіться також Під час нічної атаки ЗАЕС працювала на генераторах, – Укренерго
Як російський дрон "стрибав" по воді у Одесі?
Російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе. Один з них цікавим чином впав у море.
Ворожий безпілотник був підбитий ППО або з інших причин втратив керування і почав повільно знижувати висоту, падаючи у море. Через пласку конструкцію дрон перед остаточним зануренням зробив один "стрибок" на воді.
Дрон в Одесі "стрибає" по воді: дивіться відео
В Одесі ворожий дрон зруйнував будинок чоловіка, який торік втратив родину
13 грудня під час атаки на Одесу загорівся будинок Сергія Гайдаржи, в якому він жив після втрати домівки в березні 2024 року.
В березні 2024 року в багатоповерхівку в Одесі влучив ворожий безпілотник. Унаслідок атаки загинули 12 людей, зокрема п'ятеро дітей. Серед них були дружина Сергія Анна та їхній чотиримісячний син Тимофій.