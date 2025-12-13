Вражеский дрон упал в море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе. Один из них интересным образом упал в море.

Вражеский беспилотник был подбит ПВО или по другим причинам потерял управление и начал медленно снижать высоту, падая в море. Из-за плоской конструкции дрон перед окончательным погружением сделал один "прыжок" на воде.

Дрон в Одессе "прыгает" по воде: смотрите видео

