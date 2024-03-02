Сейчас известно о восьми погибших одесситах, среди них двое маленьких детей. Это четырехмесячный Тимофей и двухлетний Марк, который не успел отпраздновать свое трехлетие. О Тимофее и его маме Ане читайте на 24 Канале.

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Что известно о матери и младенце, которые погибли в Одессе от удара российского "Шахеда"

Тимофею исполнилось 4 месяца совсем недавно – 20 февраля. В декабре 2023 года его мама Аня Гайдаржи отпраздновала 31 год.

Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба написал, что вечером спасатели нашли тело 4-месячного малыша, который мирно спал в объятиях мамы. К сожалению, чуда не произошло и Сергей потерял жену и сына. Их тела и лица изуродованы.



Аня и Тимофей Гайдаржи, которых Россия убила дроном 2 марта / Фото с фейсбук-страницы Николая Кулебы

Семья Гайдаржи – верующие. Анна – дочь пастора баптистской Одесской Пересыпской Церкви Николая Сидака. В Одесском областном объединении церквей указали, что Сергей Гайдаржи и его дочь спаслись чудом.

Пастор Одесской народной церкви Роман Медяник написал, что эту боль можно вынести только с Богом. На страницах семьи Гайдаржи пользователи называют Тимофея ангелом и говорят, что сердце разрывается от новости о гибели младенца.

Важно! Проститься с Анной и Тимофеем можно будет во вторник в 11:00 в церкви ОПЦ. 24 Канал выражает искренние соболезнования всем близким, которых коснулось это горе.

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Погибших детей может быть больше

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Ведь пока союзники медлят и теряют время на политические распри, украинцы гибнут и на фронте, и в тылу. И дети также погибают.

В целом обращение получилось достаточно мощным: президент коснулся различных вопросов, например, говорил о единстве внутри страны и кадровых решениях главкома Сырского. 24 Канал подробно пересказал его тезисы, читайте их на нашем сайте.