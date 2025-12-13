Тогда он и его двухлетняя дочь Лизи уцелели, но потеряли дом. О возгорании в новом жилье Сергея сообщила его родственница София Сидак, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия ударила по энергетике в 4 областях: есть разрушения, более миллиона потребителей без света
Какие последствия пожара в доме Сергея?
В своих соцсетях София отметила, что Одессу очень сильно бомбят, а у Сергея, который потерял жену и сына, сейчас горит дом. Она добавила, что все живы, но призвала подписчиков молиться.
Также София опубликовала видео, на котором видно масштабы возгорания – в доме почти полностью уничтожена крыша, выбиты окна, а на стенах видны значительные трещины. На месте работают спасатели.
Заметим, что в марте 2024 года в многоэтажку в Одессе попал вражеский беспилотник. В результате атаки погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Среди них была жена Сергея Анна и их четырехмесячный сын Тимофей.
Муж и двухлетняя дочь Лизи чудом уцелели, потому что в момент удара были в другой комнате. Родственники погибших рассказывали, что Анну и ее сына спасатели нашли в объятиях.
Атака на Одессу: коротко о главном
В ночь на 13 декабря Россия осуществила массированную атаку на Одесскую область, повредив гражданские, энергетические и промышленные объекты. В результате атаки возникли пожары, перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, по данным ГСЧС пострадали 4 человека.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что враг использовал тактику многократных ударов по одним и тем же объектам, где работали спасатели. Он также отметил, что Россия впервые применила "Кинжалы" вместе с крылатыми ракетами, баллистикой и дронами.
Всего во время этой атаки оккупанты применили более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов. По состоянию на утро тысячи семей остались без света в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.