Тоді він та його дворічна донька Лізі вціліли, але втратили домівку. Про займання в новому житлі Сергія повідомила його родичка Софія Сідак, передає 24 Канал.

Які наслідки пожежі в будинку Сергія?

У своїх соцмережах Софія зазначила, що Одесу дуже сильно бомблять, а в Сергія, який втратив дружину і сина, зараз горить будинок. Вона додала, що всі живі, але закликала підписників молитися.

Також Софія опублікувала відео, на якому видно масштаби займання – у будинку майже повністю знищено дах, вибиті вікна, а на стінах видно значні тріщини. На місці працюють рятувальники.

Зауважимо, що в березні 2024 року в багатоповерхівку в Одесі влучив ворожий безпілотник. Внаслідок атаки загинули 12 людей, зокрема п'ятеро дітей. Серед них була дружина Сергія Анна та їхній чотиримісячний син Тимофій.

Чоловік та дворічна донька Лізі дивом вціліли, бо в момент удару були в іншій кімнаті. Родичі загиблих розповідали, що Анну та її сина рятувальники знайшли в обіймах.

