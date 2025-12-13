Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що зараз відбувається в Куп'янську?

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов розповів про ситуацію на Харківщині, де тривають бої.

Я ж вже насправді не перший день кажу про те, що російські війська заблоковані у північній частині міста (Куп'янська, – 24 Канал), просто тут, скоріш, мова навіть не про безпосередньо місто, а про його околиці. Так, безумовно зараз російські війська у місті не можуть отримувати поповнення,

– пояснив військовий.

Водночас, за його словами, кількість активних російських військових у цьому районі є обмеженою.

Власне там десь перебуває до 40 активних позивних, а якщо брати за оцінками саме не активних позивних, а людей, то десь, за даними нашої розвідки, понад 100, але проводити там якісь активні дії вони не можуть,

– зазначив Трегубов.

Він також зазначив, що російські підрозділи в цьому районі фактично відрізані від логістики. За словами Трегубова, росіяни й надалі перебувають у північних районах міста, однак не мають можливості отримувати ні підкріплення, ні повноцінне постачання, окрім повітряного мосту та скидів з БпЛА.

Що взагалі сталося на Куп'янському напрямку?