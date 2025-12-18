Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Смотрите также Россия выпустила около сотни БпЛА по Украине: большинство сбито, но есть попадания

Какие последствия атаки на Сумы?

Как сообщили в Сумском горсовете, ночью 18 декабря россияне ударили по городу беспилотниками типа "Герань-2". Под вражеским обстрелом оказалось учебное заведение.

В результате попадания пострадал охранник. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

Также известно, что выбито более сотни окон, в том числе и в близлежащих жилых домах. Сейчас службы ликвидируют последствия атаки.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены коммунальные предприятия, общественные организации и благотворительные фонды,

– добавил Кобзарь.

Какие еще регионы атаковала Россия?