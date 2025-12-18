Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.
Какие последствия атаки на Сумы?
Как сообщили в Сумском горсовете, ночью 18 декабря россияне ударили по городу беспилотниками типа "Герань-2". Под вражеским обстрелом оказалось учебное заведение.
В результате попадания пострадал охранник. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.
Также известно, что выбито более сотни окон, в том числе и в близлежащих жилых домах. Сейчас службы ликвидируют последствия атаки.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены коммунальные предприятия, общественные организации и благотворительные фонды,
– добавил Кобзарь.
Какие еще регионы атаковала Россия?
Также под вражеским ударом была Черкасская область. Там враг ударил по объектам критической инфраструктуры. Известно, что в результате обстрела пострадали люди.
В результате атаки КАБов на Запорожье поврежден гаражный кооператив. Ударной волной также изуродовано соседнюю многоэтажку.
Всего ночью Россия запустила по Украине 82 ударных дрона. Силы ПВО уничтожили 63 из них. В то же время произошли попадания 19 беспилотников в 12 локациях.