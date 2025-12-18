Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько вражеских БпЛА Силам обороны удалось сбить?

Вечером 17 и в ночь на 18 декабря Россия массово атаковала украинские города ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил, на территории Украины было зафиксировано 82 вражеских дронов различных типов, из них 50 – "Шахеды".

Россияне выпустили воздушные цели с нескольких направлений – Миллерово, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение успешно отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на утро 18 декабря защитники уничтожили или обезвредили 63 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и центре страны. В то же время зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях. Еще на восьми – найдены обломки сбитых вражеских целей.

Воздушные силы предупреждают, что атака все еще продолжается – в воздушном пространстве Украины до сих пор находится несколько российских БпЛА. Поэтому граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

В каких регионах зафиксировано попадание этой ночью?