Де атакують дрони ворога?

19:50, 18 грудня

Швидкісна ціль через Харківщину.

19:49, 18 грудня

Ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на південь від Запоріжжя. Залучено засоби для збиття.

19:32, 18 грудня

Харківщина:

  • декілька груп БпЛА в районі Дергачів курсом на Харків.
  • БпЛА повз Рогань курсом на Зміїв.
18:54, 18 грудня

Харківщина: групи БпЛА в районі Шевченкового/Балаклії.

БпЛА курсом на Суми.

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.