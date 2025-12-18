Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де атакують дрони ворога?
Швидкісна ціль через Харківщину. Ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на південь від Запоріжжя. Залучено засоби для збиття. Харківщина: Харківщина: групи БпЛА в районі Шевченкового/Балаклії. БпЛА курсом на Суми. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.
