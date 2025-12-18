Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где атакуют дроны врага?

19:50, 18 декабря

Скоростная цель через Харьковскую область.

19:49, 18 декабря

Вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, на юг от Запорожья. Привлечены средства для сбивания.

19:32, 18 декабря

Харьковская область:

  • несколько групп БпЛА в районе Дергачей курсом на Харьков.
  • БпЛА мимо Рогани курсом на Змиев.
18:54, 18 декабря

Харьковщина: группы БпЛА в районе Шевченково/Балаклеи.

БпЛА курсом на Сумы.

Днепропетровщина: БпЛА курсом на Синельниково.