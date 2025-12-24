Про це розповідає 24 Канал із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Що відомо про інцидент?
У середу, 24 грудня, на узбережжі Одеси в районі пляжів Дельфін та Ланжерон було помічено темні плями невідомого походження, які можуть мати нафтову природу. Крім того, на березі виявлено загиблих птахів.
Наразі розміри забруднення та його походження встановлюється. На місце події вже виїхали представники екологічної інспекції, КП "Узбережжя", КУ РВС та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Додаткову офіційну інформацію обіцяють надати після отримання висновків експертів.
Які події нещодавно сколихнули Одещину?
Внаслідок російської атаки вулиці Одещини затопило олією. Ворожа ціль потрапила в резервуар. Її кількість така велика, що сягає бамперів авто.
Внаслідок атаки російських загарбників частина Одеси залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема розтрощено пост на одній зі станцій, а одна залізничниця – сигналістка отримала уламкове поранення. Крім того, постраждало житло одеситів.
21 листопада в одному з одеських ТЦК та СП стався вибух. За попередньою інформацією під час розмови між військовослужбовцями РТЦК та СП й громадянином вибухнув невідомий предмет, що був у його особистих речах. На жаль, чоловік загинув на місці.