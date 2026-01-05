Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и главу Оболонской РГА Кирилла Фесика.

Смотрите также Славутич без света, погиб человек: что известно о последствиях воздушных ударов по Киевской области

Какие последствия атаки на Киев?

По данным спасателей, в результате ночной атаки 5 января в Оболонском районе Киева произошло попадание в 4-этажное здание медучреждения. Удар пришелся на уровень второго этажа, где работало стационарное отделение.

На месте возник пожар, который ликвидировали пожарные. Известно о одном погибшем и трех пострадавших в результате атаки. ГСЧС эвакуировали оттуда 25 человек.

Как сообщил Фесик, в медучреждении на момент обстрела находились 70 человек.

Сразу после отбоя будет уборка, зашивание окон в больнице и дальнейшее расследование последствий,

– сообщил председатель Оболонской РГА.

Также, по информации Укрзализныци, задерживаются пригородные рейсы Киевской области.

поезд №6002 Фастов-1 – Киев отправился с начальной станции с задержкой 54 минуты,

поезд №6201 Фастов-1 – Казатин-1 следует с задержкой 35 минут,

возможна задержка поезда №6003/6203 Киев – Казатин.

Пассажиров призывают следить за объявлениями диспетчеров.

Какие еще регионы атаковала Россия?