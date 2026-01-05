Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та голову Оболонської РДА Кирила Фесика.

Дивіться також Славутич без світла, загинула людина: що відомо про наслідки повітряних ударів по Київщині

Які наслідки атаки на Київ?

За даними рятувальників, унаслідок нічної атаки 5 січня в Оболонському районі Києва сталось влучання у 4-поверхову будівлю медзакладу. Удар припав на рівень другого поверху, де працювало стаціонарне відділення.

На місці виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих внаслідок атаки. ДСНС евакуювали звідти 25 людей.

Як повідомив Фесик, у медзакладі на момент обстрілу перебували 70 осіб.

Одразу після відбою буде прибирання, зашивання вікон в лікарні та подальше розслідування наслідків,

– повідомив голова Оболонської РДА.

Також, за інформацією Укрзалізниці, затримуються приміські рейси Київщини.

поїзд №6002 Фастів-1 – Київ вирушив із початкової станції із затримкою 54 хвилини,

поїзд №6201 Фастів-1 – Козятин-1 прямує із затримкою 35 хвилин,

можлива затримка поїзда №6003/6203 Київ – Козятин.

Пасажирів закликають стежити за оголошеннями диспетчерів.

Які ще регіони атакувала Росія?