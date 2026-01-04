Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, почему имеющихся решений против "Шахедов" пока недостаточно. Он очертил ключевые слабые места системы ПВО и шаги, без которых эффективность перехватов не возрастет.

Чего не хватает ПВО для более эффективного перехвата?

Главная проблема заключается не только в количестве средств поражения, а в отсутствии целостной концепции борьбы с Шахедами.

Когда они начинают один за другим заходить на цель, наши мобильные огневые группы и другие средства поражения не могут справиться с этими угрозами. И мы имеем серьезные повреждения,

– отметил Криволап.

Часть решений, о которых говорили еще раньше, так и не довели до практической реализации, хотя они могли бы существенно расширить возможности ПВО. В частности, это касается инструментов, которые должны были бы работать на подступах к городам и вблизи линии боевого соприкосновения.

Нам не хватает дронов-перехватчиков, чтобы эффективно уничтожать их, когда они проходят над ЛБЗ и сразу за ней,

– отметил Криволап.

Он обратил внимание, что отдельные технические решения даже не тестировались, хотя могли бы дать дополнительный эффект. Речь идет об использовании легкомоторной авиации и привязных аэростатов как элементов наблюдения и ретрансляции для ПВО. По его мнению, отсутствие экспериментов в этом направлении сужает возможности системы и заставляет полагаться на дорогие и не всегда целесообразные средства.

Мы пошли не совсем в правильном направлении, когда пытаемся сбивать Шахеды дорогими ракетами с самолетов,

– уточнил эксперт.

Он также отметил, что до сих пор не рассмотрели возможность использования привязных аэростатов для наблюдения за воздушным пространством. Такие решения могли бы работать как ретрансляторы и помогать выявлять цели еще до их входа в городскую зону. Отсутствие даже тестирования этих подходов, по его мнению, сужает потенциал системы ПВО.

Нам даже не дают возможности проверить, как это может работать,

– заметил эксперт.

Ставка на дорогие средства перехвата не решает проблему массовых атак. Без расширения инструментов и перехода к более гибкой модели противодействия даже высокий процент сбития не гарантирует защиты от серьезных последствий.

