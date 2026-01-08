Корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев рассказал 24 Каналу, что в отдельных районах города до сих пор наблюдаются перебои с поставками электричества. Кроме того, есть определенные проблемы с водой и отоплением.
Смотрите также Масштабный блэкаут в Днепре и Запорожье: что там происходит и основные заявления властей
"Кривой Рог накануне пережил одну из самых массированных атак. Несколько десятков "Шахедов" враг направил преимущественно на энергетические объекты и на объекты критической инфраструктуры Кривого Рога, из-за чего в отдельных районах города наблюдались и, к сожалению, до сих пор наблюдаются перебои с поставками электричества", – сказал он.
Когда удастся стабилизировать ситуацию?
Александр Фефилатьев отметил, что по состоянию на сейчас частично без электроэнергии остаются жители южной части Кривого Рога. Это Ингулецкий район, часть Металлургического и Долгинцевского района.
Еще с ночи начали оперативно работать все штабы, пункты несокрушимости, обогрева, где горожане могут выпить горячего чая и кофе, зарядить свои гаджеты, при необходимости связаться со своими родными и близкими через Starlink, а также согреться.
Есть некоторые проблемы с теплоснабжением. Также есть небольшие временные проблемы с водоснабжением, поскольку некоторые "Шахэды" врага повредили электрические подстанции, которые питали насосы "Крибасводоканала".
По отоплению также есть некоторые проблемы. Это связано с атакой российских ударных дронов по объектам критической и энергетической инфраструктуры. Местные власти и Совет обороны надеются, что ориентировочно за несколько дней, по осторожным прогнозам, ситуацию стабилизируют, устранят эти негативные последствия,
– сказал корреспондент.
Все коммунальные, оперативные службы привлечены и прилагают как можно больше усилий для того, чтобы как можно быстрее вернуть нормальные, как для военного времени, условия проживания для жителей Кривого Рога. По осторожным прогнозам, ситуацию удастся стабилизировать в течение ближайших дней.
Что известно об атаке на Кривой Рог 7 января?
Утром 7 января сообщили, что "Шахед" попал в предприятие. Тогда же отмечали, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
В общем Россия 7 января массированно ударила по Кривому Рогу беспилотниками и ракетами. В городе есть пострадавшие. По состоянию на 18:12 Александр Вилкул заявлял о 8 раненых, 2 из них – в тяжелом состоянии и находились в операционной.
Атака была осуществлена по нескольким локациям города. В частности, в городе были повреждены два частных предприятия, а в Криворожском районе – инфраструктура.