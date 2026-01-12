Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

Что известно об атаке?

Кривой Рог попал под атаку "Шахедов". Попадание зафиксировали в объекты инфраструктуры. Подробностей о последствиях атаки и пострадавших нет.

Местные каналы сообщали о взрывах сразу в нескольких районах города. По словам местных жителей, беспилотники летели на низкой высоте.

Объявлена воздушная тревога, а дроны продолжают двигаться в направлении в направлении города.

Город уже несколько дней страдает от российских обстрелов. Россия осуществила массированную атаку на Кривой Рог в ночь на субботу, 10 января. Это привело к серии взрывов и перебоям с электроснабжением в городе.