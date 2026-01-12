Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Киев?
В результате российского обстрела БПЛА в Соломенском районе столицы возник пожар. Сейчас его удалось локализовать, уточнил мэр.
Кроме того, по другому адресу на Соломенке зафиксировали падение обломков беспилотников.
Взрывной волной выбило окна жилого дома и возник пожар,
– рассказал Кличко.
Он добавил, что в настоящее время на местах работают все экстренные службы.