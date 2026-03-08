К вечеру 8 марта оккупанты начали атаку беспилотниками. Также Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики. Взрывы слышали в Одессе.
Смотрите также Россия разгоняет "Герани" до 500 километров в час: чем это грозит Украине
Где летят ракеты и дроны?
Области, в которых объявили тревогу: смотрите на карте
В Одессе снова слышали взрыв. Скоростная цель на Одесскую область. Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога. БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину (вектор – Гадяч). Группа БпЛА на Сумщине курсом на Лебедин. Харьков – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях! Скоростная цель на Одесскую область. Угроза применения баллистического вооружения. Харьковская область: БпЛА на Днепропетровщине курсом на Черкасское. БпЛА на Днепропетровщине – курсом на Синельниково.
