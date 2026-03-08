К вечеру 8 марта оккупанты начали атаку беспилотниками. Также Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики. Взрывы слышали в Одессе.

Смотрите также Россия разгоняет "Герани" до 500 километров в час: чем это грозит Украине

Где летят ракеты и дроны?

Области, в которых объявили тревогу: смотрите на карте

20:01, 8 марта

В Одессе снова слышали взрыв.

20:00, 8 марта

Скоростная цель на Одесскую область.

20:00, 8 марта

Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога.

19:47, 8 марта

БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину (вектор – Гадяч).

19:45, 8 марта

Группа БпЛА на Сумщине курсом на Лебедин.

19:43, 8 марта

Харьков – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!

19:42, 8 марта

19:40, 8 марта

Скоростная цель на Одесскую область.

19:37, 8 марта

Угроза применения баллистического вооружения.

19:31, 8 марта

19:03, 8 марта

Харьковская область:

  • БпЛА в направлении Ольшаны с севера,
  • на севере в направлении Рогани.
18:21, 8 марта

18:09, 8 марта

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Черкасское.

17:40, 8 марта

БпЛА на Днепропетровщине – курсом на Синельниково.