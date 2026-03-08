Надвечір 8 березня окупанти розпочали атаку безпілотниками. Також Повітряні сили повідомили про загрозу балістики. Вибухи чули в Одесі.

Дивіться також Росія розганяє "Герані" до 500 кілометрів на годину: чим це загрожує Україні

Де летять ракети і дрони?

Області, в яких оголосили тривогу: дивіться на карті

20:01, 8 березня

В Одесі знову чули вибух.

20:00, 8 березня

Швидкісна ціль на Одещину.

20:00, 8 березня

Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога.

19:47, 8 березня

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор – Гадяч).

19:45, 8 березня

Група БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.

19:43, 8 березня

Харків – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!

19:42, 8 березня

Вибухи в Одесі.

19:40, 8 березня

Швидкісна ціль на Одещину.

19:37, 8 березня

Загроза застосування балістичного озброєння.

19:31, 8 березня

Сумщина: БпЛА в напрямку на/повз Улянівка/Миколаївка з північного сходу.

19:03, 8 березня

Харківщина:

  • БпЛА в напрямку Вільшани з півночі,
  • на півночі в напрямку Рогані.
18:21, 8 березня

БпЛА на Дніпропетровщині, повз Перещепине, Черкаське – курс північний.

18:09, 8 березня

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське.

17:40, 8 березня

БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Синельникове.