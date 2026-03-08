Надвечір 8 березня окупанти розпочали атаку безпілотниками. Також Повітряні сили повідомили про загрозу балістики. Вибухи чули в Одесі.

