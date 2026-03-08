Найшвидшими є "Герань-3" і "Герань-5". На це звернули увагу у Forbes.

Дивіться також Цілять на Харків: на що здатна "Изделие-30" і чим вона відрізняється від Х-101

Які російські дрони найбільш небезпечні?

Як зауважили журналісти, БпЛА "Герань-2" був "стандартним" безпілотником.

Реактивний ударний дрон "Герань-3" почав з'являтися в червні 2025 року. На ньому встановлено турбореактивний двигун Telefly китайського виробництва, що дозволяє йому розвивати швидкість понад 500 кілометрів на годину. Про це свідчать дані українських розвідників.

На початку січня 2026 року стало відомо про використання БпЛА "Герань-5". Цей безпілотник має довжину приблизно 6 метрів і розмах крил – близько 5,5 метра.

Він більше нагадує звичайний літак з прямими крилами та циліндричним фюзеляжем. Його більший планер дозволяє йому нести корисне навантаження вибухівки вагою приблизно 90 кілограмів з дальністю ураження близько 1000 кілометрів на швидкості близько 600 кілометрів на годину,

– інформує ЗМІ.

Forbes припустили: росіяни спеціально роблять свої ударні дрони швидшими, щоб випередити українські перехоплювачі "Шахедів". Але окупанти платять за цю швидкість.

"Використання турбореактивного двигуна ускладнює конструкцію безпілотника та створює вразливості в ланцюжку поставок. Початкова концепція "Герані" наголошувала на простоті та низькій вартості, щоб забезпечити масове виробництво та насичені атаки проти засобів протиповітряної оборони. Перехід від поршневого двигуна до реактивного збільшує вартість та складність, що, ймовірно, обмежує темпи виробництва, що відображається в їх обмеженому розгортанні", – акцентувало видання.

Проте якщо Росія зможе сама виробляти реактивні двигуни, витрати можуть знизитися, а виробництво може масштабуватися.

Читайте також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Як протидіяти швидким російським ударним дронам?

Україна може модернізувати дрони-перехоплювачі або використовувати більш традиційну ППО – системи радіоелектронної боротьби, платформи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, а також гелікоптери та літаки з фіксованим крилом.

Українські перехоплювачі дронів і спеціалісти зможуть здобути дипломатичну перемогу на Близькому Сході

Політолог Вадим Денисенко розповів 24 Каналу, що в країнах Перської затоки досить сильні проросійські настрої. Тож "поява українців, які допомагають захищатися від іранських дронів, може достатньо сильно поміняти всю ситуацію не тільки щодо України, але й ставлення до російсько-української війни".