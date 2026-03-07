США та щонайменше одна держава з Перської затоки, за даними західних ЗМІ, домовляються з Україною щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів. Політолог Вадим Денисенко розповів 24 Каналу, які бонуси отримає Київ від такої співпраці.
До теми Ми потрібні США: що Україна може запропонувати Трампу в Іранській операції
Який результат війни на Близькому Сході важливий для України?
Денисенко наголосив, якщо Україна зможе постачати дрони-перехоплювачі, і також якщо на Близький Схід будуть направлені групи українських спеціалістів, які допомагатимуть країнам Перської затоки зменшити ураження від іранських "Шахедів", це може кардинально змінити ставлення цих держав і взагалі арабського світу до Києва.
У цих країнах досі достатньо сильні проросійські настрої. Тому поява українців, які допомагають захищатися від іранських дронів, може достатньо сильно поміняти всю ситуацію не тільки щодо України, але й ставлення до російсько-української війни,
– зауважив він.
Тому для України, впевнений політолог, це був би величезний прорив і потужна дипломатична перемога.
"Для нас важливий будь-який результат цієї війни. Головне, щоб вона була короткою. Чим вона довше триває, тим це гірше впливає на постачання протиракетного озброєння, яке могло б іти до України", – пояснив політолог.
До слова. Видання Financial Times наголошує, що українські дронові технології мають попит завдяки тому, що Київ отримав серйозний досвід у протидії атакам безпілотників Росії. Водночас Україна виробляє недорогі дрони-перехоплювачі, що мають ціну у кілька тисяч доларів. Для порівняння, вартість ракети Patriot, які застосовуються для збиття "Шахедів", складає $13,5 мільйонів за одиницю, а безпілотників, що виробляють в Ірані, – близько $30 тисяч кожен.
Він нагадав, що після 12-денної війни, яка була влітку 2025 року між Ізраїлем, США та Іраном, попри те, що там не вистрілила жодна зброя, яка була б максимально потрібна Україні, сталася пауза у постачанні зброї Україні. Це відбулось, тому що Пентагон здійснював ревізію того озброєння, що він має на складах. Це на думку Вадима Денисенка, є однією з глобальних загроз.
Він додав, що також не потрібно забувати про те, що Україна веде достатньо серйозну торгівлю з країнами Перської затоки. І ситуація на Близькому Сході завдає серйозних ударів по українському експорту, а також вливає на ціну нафти. Всі ці чинники будуть працювати в комплексі.
Що відомо про можливість постачання Україною сил та засобів країнам Близького Сходу?
Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США запит про надання підтримки для захисту від "Шахедів" у країнах Близького Сходу. Президент доручив забезпечити надання необхідних засобів та направлення українських фахівців, які зможуть гарантувати належний рівень безпеки.
За інформацію західних ЗМІ, США та Катар проводять перемовини щодо купівлі українських дронів-перехоплювачів P1-Sun для знешкодження іранських "Шахед". При цьому українські виробники зазначають щодо можливості експорту дронів-перехоплювачів у великих обсягах. В цьому сенсі Україна сподіваються, що "криза на Близькому Сході збільшить її вплив на союзників".
На думку військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа, арабські країни, зокрема Саудівська Аравія, зацікавлені отримати масові та недорогі засоби, які можуть ефективно боротись із дронами. І Україні, на його думку, буде що запропонувати.