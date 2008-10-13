Майже півмільярда гривень за кілька годин. Таке завдання отримав у понеділок Кабмін від Ради нацбезпеки.

РНБО зобов’язав Уряд забезпечити фінансові потреби виборів до 17.00, 13 жовтня. Такі часові рамки одразу ж затвердив президент, ввівши в дію рішення радбезу.З цим рішенням погодилися не всі. Проти проголосували міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та прем’єр Юлія Тимошенко, яка попри хворобу таки прибула в Секретаріат Президента. Щоправда, перед початком засідання прем'єрка не оминула нагоди поскаржитися на своє здоров’я.Однодумець Тимошенко - Юрій Луценко просить з рішенням не тиснути на уряд, адже перед тим, як виділити кошти на вибори Кабмін мусить зібратись та порадитись як виконати рішення РНБО. Про те, що фінансування виборів - не урядова проблема говорить і інший поплічник Тимошенко - Микола Томенко.Микола Томенко (заступник голови ВРУ): “Якщо подивитися чинне законодавство - то Кабінет міністрів не має права з резервного фонду фінансувати нічого окрім боротьби з повенями, засухами, якимись катастрофами і таке інше. Вибори, згідно Закону про вибори народних депутатів фінансуються виключно окремим рядком закону про вибори“.Відтак Центральна виборча комісія чекає грошей і досі: жодної копійки ЦВК не отримала. В урядовій прес-службі говорять, що позачергового засідання не заплановано, а планове - лише у середу.Тим часом Президент вкотре наголосив - позачергові вибори таки відбудуться. І хоча він сам не є їх прихильником, однак, це єдиний законний шлях виходу із політичної кризи.Віктор Ющенко (Президент України): “Я переконаний, зараз не потрібно ховатися до конопель, не потрібно затягувати дискусію, і відповідно до Конституції, у нас є один спосіб дати відповідь на кризу, яка сформована була 2 вересня - це дострокові парламентські вибори“.Доручення від Ради нацбезпеки та оборони отримав не лише уряд. РНБО також зобов’язала Міністерство закордонних справ разом із ЦВК розпочати підготовку до виборів, та покликати іноземних спостерігачів.