Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу заявив, що Україна може запропонувати США унікальний досвід боротьби з іранськими дронами. За його словами, саме цей фактор може зробити Київ важливим партнером для Вашингтона під час операції проти Тегерана.

Українські дрони можуть зацікавити США

Інтерес до українських технологій з'явився на тлі нових загроз від іранських безпілотників. Нещодавно у західних медіа з'явилася інформація про переговори щодо можливого використання українських дронів-перехоплювачів. Йдеться про рішення, які Україна почала активно розробляти під час війни з Росією.

До уваги! Financial Times написала, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських шахедів.

Проблема для США полягає в тому, що американські системи протиповітряної оборони не розраховані на масовані атаки дешевих дронів. Україна ж протягом кількох років фактично стала полігоном для напрацювання рішень проти таких загроз.

Нагадаємо: Україна отримала запити від партнерів щодо передачі досвіду боротьби з іранськими дронами. Київ готовий ділитися технологіями перехоплення, водночас наголошуючи на дефіциті ракет для систем Patriot.

Саме тому український досвід може бути корисним союзникам. Йдеться не лише про самі технології, а й про тактику застосування, управління системами перехоплення та накопичені дані про використання іранських дронів.

Обмін дронів на ракети Patriot може бути вигідним

На тлі цих переговорів з'явилася ідея взаємовигідної співпраці. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна відкрита до обміну: Київ може запропонувати партнерам дрони-перехоплювачі та свій бойовий досвід, а натомість отримати ракети для систем Patriot. На думку Богданова, такий формат виглядає доволі реалістичним.

Я думаю, що це реалістична історія. Наразі це був би повний win-win для обох сторін,

– зазначив він.

Він пояснив, що головна перевага України полягає не лише в самих технологіях. Українські військові мають значний практичний досвід використання таких систем у бойових умовах, якого наразі немає у більшості союзників.

Вони можуть розробити щось подібне, але в них немає такого досвіду, таких даних і просто напрацьованої руки,

– наголосив Богданов.

За його словами, саме тому передача досвіду може бути не менш важливою, ніж самі технічні рішення. У такій ситуації співпраця виглядає вигідною для обох сторін, адже Україна отримує необхідні ракети ППО, а союзники – перевірені на практиці рішення проти іранських безпілотників.

Україна може посилити позиції на Близькому Сході

Можливе співробітництво навколо дронів і ППО може мати для України ширші наслідки, ніж просто військову допомогу. Йдеться про зміцнення відносин із країнами Близького Сходу, які мають великий вплив і значні фінансові ресурси. За словами Богданова, для Києва це шанс сформувати стабільні партнерства у важливому регіоні.

У першу чергу наш головний інтерес – це укріплення відносин з Близьким Сходом і побудова незалежного політичного треку, щоб він формувався як щось стале і стабільне,

– зазначив він.

Він пояснив, що війна також відкриває для України можливості на ринку озброєнь. Росія традиційно мала сильні позиції у цьому регіоні, однак через війну проти України та союз із Іраном її вплив там суттєво послабився.

Росія зараз має дуже слабкі позиції в цьому регіоні, і Україна може цим скористатися,

– наголосив Богданов.

За його словами, у довгостроковій перспективі це може дати Україні нові економічні й політичні можливості. Співпраця у сфері безпеки здатна відкрити шлях і для інших напрямків партнерства, зокрема для торгівлі та розвитку української оборонної промисловості.

