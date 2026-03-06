Коментуючи події на Близькому Сході, політолог Вадим Денисенко в інтерв'ю 24 Каналу спрогнозував декілька варіантів розвитку подій, окресливши, які саме будуть реалістичними, а які найменш ймовірними.

Що має прояснитися за 1 – 2 тижні?

Найменш реалістичний сценарій, який може програтися на Близькому Сході – США та Ізраїль продовжуватимуть бомбити Іран і протягом місяця в цій країні відбудуться певні процеси, за яких Сполучені Штати вийдуть на умовний "венесуельський варіант".

Другий сценарій, який розглядає політолог – на тлі обстрілів Ірану в державі відбудеться повна деконструкція економіки, знищення ВПК, ядерного потенціалу. Після цього США можуть оголосити, що досягли перемоги.

В цю мить Іран теж оголосить, що досяг перемоги, але тут питання у тому, хто кому буде більше вірити,

– озвучив Денисенко.

Третій варіант можливого розвитку подій – після місяця обстрілів може початися наземна операція в Ірані. Внаслідок чого США досягнуть зміни політичного режиму в Тегерані з усіма відповідними наслідками: громадянською війною, автономізацією регіонів.

Ситуація може розвиватися між другим і третім варіантами. Перший я вважаю малореалістичним. Тому, коли є розмови про те, що війна триватиме до вересня чи ще 25 років – це все здогадки,

– зазначив Денисенко.

З його слів, протягом 1 – 2 тижнів стане ясно, наскільки ефективно чи ні відбуватимуться бомбардування Ірану з приводу повного пригнічення можливостей ППО і запуску балістичних ракет звідти.

Зауважте! Політолог Артем Бронжуков також прогнозує два сценарії розвитку ситуації. Перший передбачає, що після ударів США досягнуть бажаного, повалять іранський режим та виб'ють його ВПК. Другий сценарій криється у початку американцями наземної операції. Політолог вважає, що це може обернутися як успіхом для США, так і принести великі їм проблеми.

