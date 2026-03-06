Комментируя события на Ближнем Востоке, политолог Вадим Денисенко в интервью 24 Каналу спрогнозировал несколько вариантов развития событий, очертив, какие именно будут реалистичными, а какие наименее вероятными.
Что должно проясниться за 1 – 2 недели?
Наименее реалистичный сценарий, который может проиграться на Ближнем Востоке – США и Израиль будут продолжать бомбить Иран и в течение месяца в этой стране произойдут определенные процессы, при которых Соединенные Штаты выйдут на условный "венесуэльский вариант".
Второй сценарий, который рассматривает политолог – на фоне обстрелов Ирана в государстве произойдет полная деконструкция экономики, уничтожение ВПК, ядерного потенциала. После этого США могут объявить, что достигли победы.
В этот момент Иран тоже объявит, что достиг победы, но здесь вопрос в том, кто кому будет больше верить,
– озвучил Денисенко.
Третий вариант возможного развития событий – после месяца обстрелов может начаться наземная операция в Иране. В результате чего США добьются смены политического режима в Тегеране со всеми вытекающими последствиями: гражданской войной, автономизацией регионов.
Ситуация может развиваться между вторым и третьим вариантами. Первый я считаю малореалистичным. Поэтому, когда есть разговоры о том, что война продлится до сентября или еще 25 лет – это все догадки,
– отметил Денисенко.
По его словам, в течение 1 – 2 недель станет ясно, насколько эффективно или нет будут происходить бомбардировки Ирана по поводу полного подавления возможностей ПВО и запуска баллистических ракет оттуда.
Заметьте! Политолог Артем Бронжуков также прогнозирует два сценария развития ситуации. Первый предполагает, что после ударов США достигнут желаемого, свергнут иранский режим и выбьют его ВПК. Второй сценарий кроется в начале американцами наземной операции. Политолог считает, что это может обернуться как успехом для США, так и принести большие им проблемы.
Операция США в Иране: последние новости
- 6 марта Израиль ударил по подземному бункеру в столице Ирана. Массированный удар был осуществлен с помощью 50 единиц авиации и почти сотни авиабомб. После убийства ранее верховного лидера Ирана Хаменеи этот комплекс зданий продолжала использовать верхушка иранского режима.
Западные СМИ сообщают, что якобы Россия передает Ирану разведданные, чтобы Тегеран мог корректировать атаки по силам США на Ближнем Востоке. Говорится о координатах американских военных объектов, среди таких авиация и корабли.
В МИД Ирана заявили, что не просили перемирия, тем самым опровергнув заявления Трампа о том, что якобы Тегеран стремится возобновить переговоры с американцами. Страна официально сообщила, что отвергает возможность вести переговоры с Вашингтоном.