Комплекс продолжало использовать руководство Ирана, даже несмотря на ликвидацию верховного лидера. Об этом сообщает Sky News.

Что известно об атаке на бункер в Иране?

В пятницу, 6 марта, израильская авиация нанесла удар по подземному бункеру в центре Тегерана, который, по данным военных, был построен для верховного руководства Ирана. В операции участвовали 50 самолетов, которые сбросили на комплекс около 100 авиабомб.

По информации ЦАХАЛ, удар был нанесен утром по объекту, расположенном под комплексом руководства иранского режима. Он занимает несколько улиц и имеет многочисленные входы и помещения для собраний высокопоставленных чиновников.

Как отметили в израильской армии, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первых американо-израильских ударов в минувшую субботу. По данным ЦАХАЛ, его ликвидировали еще до того, как он смог воспользоваться этим бункером во время операции совместно с США, однако комплекс продолжали использовать высокопоставленные чиновники иранского режима.

Израильские военные также заявили, что в течение конфликта неоднократно наносили удары по объектам так называемого "комплекса руководства" в Тегеране.

Что известно о ликвидации верховного лидера Ирана?