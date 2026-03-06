Комплекс продовжувало використовувати керівництво Ірану, навіть попри ліквідацію верховного лідера. Про це повідомляє Sky News.

Дивіться також Загроза для країн Азії та Європи: як конфлікт в Ірані вплине на постачання СПГ

Що відомо про атаку на бункер в Ірані?

У п'ятницю, 6 березня, ізраїльська авіація завдала удару по підземному бункеру в центрі Тегерану, який, за даними військових, був збудований для верховного керівництва Ірану. У операції брали участь 50 літаків, які скинули на комплекс близько 100 авіабомб.

За інформацією ЦАХАЛ, удар було завдано вранці по об'єкту, розташованому під комплексом керівництва іранського режиму. Він займає кілька вулиць та має численні входи і приміщення для зібрань високопосадовців.

Як зазначили в ізраїльській армії, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час перших американо-ізраїльських ударів минулої суботи. За даними ЦАХАЛ, його ліквідували ще до того, як він зміг скористатися цим бункером під час операції спільно із США, однак комплекс продовжували використовувати високопосадовці іранського режиму.

Ізраїльські військові також заявили, що протягом конфлікту неодноразово завдавали ударів по об'єктах так званого "комплексу керівництва" в Тегерані.

Що відомо про ліквідацію верховного лідера Ірану?