Що відбуватиметься з газом на тлі бойових дій в Ірані?

Про це попередив у п’ятницю, 6 березня, в Брюсселі голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол, пише Euractiv.

Катар – головний постачальник у Перській затоці – був змушений у понеділок, 2 березня, закрити найбільший у світі завод з виробництва СПГ через удар іранського дрона. Це спричинило хаос на світових газових ринках.

Внаслідок подій ціни на газ у ЄС подвоїлися, а потім стабілізувалися – приблизно на 70 % вище, ніж показники попереднього тижня.

Якщо криза продовжиться у такому вигляді, азійським та європейським покупцям доведеться конкурувати за СПГ, який ставатиме дедалі дефіцитнішим,

– заявив Бірол.

Він нагадав, що основна частина газу з Близького Сходу призначена для Азії. Тому ситуація стане справжнім викликом для європейських країн, якщо криза триватиме найближчими днями або тижнями.

Відмовившись від більшості постачань із Росії, ЄС наразі імпортує майже половину свого газу у вигляді СПГ, який, на відміну від трубопровідного газу, може вільно транспортуватися по всьому світу,

– зазначили у матеріалі.

Цікаво! Водночас проблем з нафтою не повинно виникнути. Фатіх Бірол заявив, що на ринку її достатньо. Бірол зазначив, що "логістичні порушення" через війну "створюють виклики для багатьох країн", але на глобальному ринку немає дефіциту нафти. Він додав, що йдеться про тимчасове, логістичне порушення. Про це пише The New Indian Express.

Що ще відомо про ситуацію з газом?