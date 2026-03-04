Що відбувається з цінами на газ в Україні?

Це сума з урахуванням податку на додану вартість, про що повідомляє ExPro Consulting.

Ціни на внутрішньому ринку досягли найвищого рівня за понад пів року – з червня 2025 року. При перерахунку, ціна газу складає 536 тисяч доларів за тисячу кубометрів (без ПДВ) або 43,3 євро за мегават-годину.

Ціни на природний газ в Україні зростають на тлі війни на Близькому Сході. Бойові дії розпочалися ще у суботу, 28 лютого. Таким чином були порушені світові постачання СПГ.

Нагадаємо! Другий у світі за величиною експортер СПГ – Катар – зупинив виробництво та експорт. ОАЕ також не експортує СПГ у зв’язку з атаками Ірану на танкери, що проходять Ормузьку протоку.

На фоні скорочення пропозиції СПГ на світовому ринку, ціни на європейських хабах різко зросли. А це вплинуло й на ціни на газ в Україні.

На початку місяця на внутрішньому ринку зберігається попит на природний газ, зокрема від трейдерів, що не придбали ресурс на березень у лютому. З іншої сторони, обсяги пропозиції скоротилися, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня,

– пояснили експерти.

Одними з небагатьох продавців на ринку залишаються "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння". Вони продають власний газ через "Українську енергетичну біржу". Так "Укрнафтобуріння" у вівторок, 3 березня, продала ресурс березня на біржі за ціною 27 840 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Важливо! Ситуація зокрема може вплинути на рішення ЄС відмовитися від російського газу. Євросоюз раніше чітко заявляв, що хоче звільнитися від російської нафти й газу, але події останніх днів також створили складнощі. Про це пише Reuters.

Що ще слід знати про ситуацію з газом?