Як ростуть ціни на газ в Європі?

Базові ф’ючерси на природний газ зростають другий день поспіль, пише Bloomberg.

Від моменту закриття торгів у п'ятницю ціни на газ у Європі вже зросли приблизно на 90%. Експерти говорять, що таких шалених темпів не бачили з часів енергетичної кризи 2022 року, яка сталася після початку повномасштабної війни в Україні.

Європа вступає у фінальну фазу зими з виснаженими сховищами, і тепер їй доведеться жорстко конкурувати з іншими великими покупцями за глобальні потоки палива під час сезону закачування,

– відзначають аналітики.

Нинішні європейські ціни на газ, за даними видання, складають близько 60 євро за мегават-годину. Звісно, це ще досить далеко від рекордних 300 євро за часів кризи. Однак ситуація на Близькому Сході напружена і загрожує здатності Європи накопичити необхідні запаси до зими.

Ба більше, літні контракти на газ стали дорожчими за зимові. Через це зберігання палива для трейдерів стало невигідним економічно.

Важливо! У понеділок, 2 березня, завод компанії QatarEnergy у Катарі зупинив роботу після атак іранського дрона. Наступного дня, у вівторок, підприємство також припинило виробництво деяких видів нафтохімічної продукції. Саме на цей НПЗ припадає близько п'ятої частини світового постачання природного газу.

Як ціни прогнозують експерти?

Наразі головним питанням для газового ринку залишається тривалість бойових дій на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп пообіцяв зробити "все, що необхідно". Проте суперечливі сигнали з Вашингтона лише додають нервозності.

За словами експертів, найближчими днями ціни на газ будуть рости, поки учасники ринку оцінюватимуть, як зупинка заводу вплине на можливості постачань.

S&P Global Energy очікує, що найбільш агресивно на ринку спотових закупівель поводитимуться країни Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз ціни на квітень 2026 року з 36 євро до 55 євро за мегават-годину .

У MET Group попереджають, що "питання безпеки поставок знову може стати критичним для Європи".

Зауважте! Додатково на ринок тиснуть проблеми із судноплавством через Ормузьку протоку. Вона є ключовим шляхом експорту газу для Катару. Однак в Ірані погрожують повною блокадою маршруту, а судна зі скрапленим газом почали розвертатися або зупинятися в районі протоки, остерігаючись проходити зоною військової операції, пише Reuters.

Що ще відомо про ситуацію з газом?