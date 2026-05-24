Що відомо про відновлення експорту?

Так, нещодавно танкер із сировиною для Індії залишив Ормузьку протоку. Це стало першим рейсом такого типу з моменту початку війни в регіоні, передає Bloomberg 24 травня.

Цікаво, що через напружену ситуацію більшість танкерів проходять Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами, аби не розкривати своє місцеперебування. Так могло статися й цього разу.

Судно Al Hamra, що належить Adnoc Logistics & Services і прямувало до західного узбережжя Індії, перестало передавати сигнал ще 19 квітня. За даними Bloomberg, у цей період судно завантажило ЗПГ на експортному терміналі Das Island в Абу-Дабі, хоча офіційно його маршрут не відстежувався. Подібним способом компанія нібито раніше відправила ще два вантажі – до Японії та Китаю.

Ймовірно, це пов'язано із заходами безпеки щодо газовозів та екіпажів. Однак в Adnoc такі дії наразі публічно не коментували.

Хоча цей крок свідчить про те, що експортери ЗПГ із Перської затоки знаходять способи постачання палива клієнтам, це все одно становить лише частку від довоєнних обсягів,

– підсумували журналісти.

У кого Індія зазвичай купує зріджений газ?