Что происходит с ценами на газ в Украине?

Это сумма с учетом налога на добавленную стоимость, о чем сообщает ExPro Consulting.

Цены на внутреннем рынке достигли самого высокого уровня за более чем полгода – с июня 2025 года. При пересчете, цена газа составляет 536 тысяч долларов за тысячу кубометров (без НДС) или 43,3 евро за мегаватт-час.

Цены на природный газ в Украине растут на фоне войны на Ближнем Востоке. Боевые действия начались еще в субботу, 28 февраля. Таким образом были нарушены мировые поставки СПГ.

Напомним! Второй в мире по величине экспортер СПГ – Катар – остановил производство и экспорт. ОАЭ также не экспортирует СПГ в связи с атаками Ирана на танкеры, проходящие Ормузский пролив.

На фоне сокращения предложения СПГ на мировом рынке, цены на европейских хабах резко выросли. А это повлияло и на цены на газ в Украине.

В начале месяца на внутреннем рынке сохраняется спрос на природный газ, в частности от трейдеров, не приобрели ресурс на март в феврале. С другой стороны, объемы предложения сократились, поскольку большинство частных добывающих компаний уже продали собственный ресурс марта,

– объяснили эксперты.

Одними из немногих продавцов на рынке остаются "Укрнафта" и "Укрнефтебурение". Они продают собственный газ через "Украинскую энергетическую биржу". Так "Укрнефтебурение" во вторник, 3 марта, продала ресурс марта на бирже по цене 27 840 гривен за тысячу кубометров (с НДС).

Важно! Ситуация в частности может повлиять на решение ЕС отказаться от российского газа. Евросоюз ранее четко заявлял, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних дней также создали сложности. Об этом пишет Reuters.

Что еще следует знать о ситуации с газом?