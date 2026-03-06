Что будет происходить с газом на фоне боевых действий в Иране?

Об этом предупредил в пятницу, 6 марта, в Брюсселе глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол, пишет Euractiv.

Читайте также Некоторые страны могут прекратить экспорт нефти уже вскоре, – министр энергетики Катара

Катар – главный поставщик в Персидском заливе – был вынужден в понедельник, 2 марта, закрыть крупнейший в мире завод по производству СПГ из-за удара иранского дрона. Это вызвало хаос на мировых газовых рынках.

В результате событий цены на газ в ЕС удвоились, а затем стабилизировались – примерно на 70 % выше, чем показатели предыдущей недели.

Если кризис продолжится в таком виде, азиатским и европейским покупателям придется конкурировать за СПГ, который будет становиться все более дефицитным,

– заявил Бирол.

Он напомнил, что основная часть газа с Ближнего Востока предназначена для Азии. Поэтому ситуация станет настоящим вызовом для европейских стран, если кризис продлится в ближайшие дни или недели.

Отказавшись от большинства поставок из России, ЕС сейчас импортирует почти половину своего газа в виде СПГ, который, в отличие от трубопроводного газа, может свободно транспортироваться по всему миру,

– отметили в материале.

Интересно! В то же время проблем с нефтью не должно возникнуть. Фатих Бирол заявил, что на рынке ее достаточно. Бирол отметил, что "логистические нарушения" из-за войны "создают вызовы для многих стран", но на глобальном рынке нет дефицита нефти. Он добавил, что речь идет о временном, логистическом нарушении. Об этом пишет The New Indian Express.

Что еще известно о ситуации с газом?