Чому експорт нафти можуть припинити країни Перської затоки?

Такі події можливі, якщо конфлікт з Іраном триватиме, а ціна на нафту зросте до 150 доларів за барель, про що пише Reuters.

Таку заяву зробив міністр енергетики Катару Саад аль‑Каабі в інтерв’ю Financial Times, яке було опубліковане у п’ятницю, 6 березня.

Нагадаємо! Катар у понеділок зупинив виробництво скрапленого природного газу, оскільки Іран продовжував завдавати ударів по країнах Перської затоки у відповідь на атаки Ізраїлю та США. Про це йшлося у матеріалі Reuters від 2 березня.

Виробництво СПГ у країні становить приблизно 20% світових поставок і відіграє важливу роль у балансуванні попиту на це паливо як на азійських, так і на європейських ринках

– зазначили у тексті.

Аль-Каабі, який також є генеральним директором QatarEnergy – одного з найбільших у світі виробників скрапленого природного газу – заявив FT, що розширення проєкту North Field буде відкладено. Він додав, що це точно затримає всі плани розширення.

Якщо ми повернемося до роботи через тиждень, ефект, можливо, буде мінімальним. Але якщо це триватиме місяць або два – ситуація буде іншою,

– сказав Аль-Каабі.

Передбачалося, що проєкт почне виробництво в середині 2026 року.

Важливо! Міністр також прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 150 доларів за барель протягом двох-трьох тижнів, якщо судна і танкери не зможуть проходити через Ормузьку протока – найважливіший у світі маршрут експорту нафти, який з’єднує найбільших виробників нафти Перської затоки з Оманською затокою та Аравійським морем.

Аль-Каабі також очікує, що ціни на газ можуть зрости до 40 доларів за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu).

Що ще слід знати про чинні події?