Чому Катар здає танкери в оренду?

Наразі відомо, що Катар пропонує винайняти щонайменше два танкери для перевезення СПГ, пише Bloomberg.

За словами трейдерів, знайомих із питанням, в оренду пропонуються:

танкер "Аль-Тумама" (Al Thumama);

та судно "Месаїд" (Mesaieed).

Обидва знаходяться у довгостроковій оренді державної енергетичної компанії QatarEnergy.

Дані про відстеження суден, зібрані виданням, показують, що зараз обидва кораблі знаходяться біля західного узбережжя Африки.

Загалом про ці судна відомо небагато. За інформацією аналітиків Kpler, танкер Al Thumama значно старший за Mesaieed:

Al Thumama уведений в експлуатацію у 2008 році і використовувався переважно для експорту СПГ із заводу "Рас-Лаффан";

Тоді як судно Mesaieed вийшло на ринок у 2025 році, але вже здійснило три відправлення з Катару та одне зі США.

Зауважте! Танкери СПГ перевозять газ при температурі -162°C і потребують складних технологій для завантаження та транспортування. Їхня частка серед усіх танкерів світу значно менша, ніж нафтових. Тож оренда таких суден може принести чималу вигоду.

Чому зупинився газовий завод Катару?

Нагадаємо днями Катар призупинив виробництво скрапленого природного газу на своєму підприємстві через удари двох іранських безпілотників, пише Reuters.

Тоді постраждав найбільший у світі завод СПГ "Рас-Лаффан", який належить газовому гіганту Qatar Energy.

У компанії розповіли про наслідки атаки:

один безпілотник атакував резервуар з водою на електростанції в експортному комплексі;

інший дрон – енергетичний об'єкт заводу.

Важко завойована репутація Катару як найбезпечнішого постачальника газу була втрачена за лічені дні,

– говорять фахівці.

Важливо! Катар є одним із найбільших у світі експортерів зрідженого природного газу (СПГ/LNG), що забезпечує близько 20% світового ринку.

