Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, чому Україна повинна підтримувати рішення Білого дому.

Чому Україні вигідний удар США по Ірану?

Трамп атакував Іран і фактично став на наш бік. Порівнювати Трампа з Путіним через нелюбов до нього – це стріляти собі в голову,

– наголосив Клочок.

Іран десятиліттями фінансує проксі-групи – ХАМАС, Хезболлу, хуситів – дестабілізуючи весь Близький Схід. Показово, що Іран обстрілює територію Туреччини навіть тоді, коли Ердоган висловлює співчуття у зв'язку з загибеллю Хаменеї – що свідчить про повну паніку і втрату стратегічної логіки в діях Тегерану.

"Іран навмисно намагається дестабілізувати весь Близький Схід, але Україна повинна не засуджувати, а підтримувати Білий дім, який знищує спільного ворога. Від падіння іранського режиму суттєво потерпають і Китай, і Росія, які його підтримували. Якщо Україна замість підтримки Білого дому продовжуватиме його критикувати – ми просто доведемо себе до ручки", – наголосив Клочок.

