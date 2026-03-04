Під час розмови вдалося встановити плани керівництва Ірану на найближчий час та встановити дату початку операції. Про це пише видання Axious.

Про що говорили лідери напередодні операції в Ірані?

Видання Axios із посиланням на обізнані джерела повідомляє, що 23 лютого Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану в суботу, 28 лютого.

За даними трьох джерел на які посилається видання, під час розмови Нетаньягу повідомив Трампу розвідувальну інформацію про те, що верховний лідер Ірану разом із ключовими радниками планував зустріч в одному місці в Тегерані у суботу вранці. Це створювало можливість для одночасного удару по вищому керівництву країни, чого саме й прагнув американський президент. Згодом отримані від Ізраїлю дані були підтверджені ЦРУ.

Спочатку США та Ізраїль розглядали варіант завдати удару на тиждень раніше, однак операцію відклали з розвідувальних і оперативних причин, зокрема через несприятливі погодні умови. Американські посадовці також зазначили, що Трамп свідомо не зосереджувався на темі Ірану під час щорічного звернення до Конгресу, аби не насторожити іранське керівництво та не зірвати підготовку до операції.

Видання також зазначає, що спецпредставники президента – Джаред Кушнер і Стів Віткофф – після переговорів з іранською стороною в Женеві повідомили, що дипломатичні зусилля не дали результату. Після цього Трамп, за словами джерел, переконався в достовірності розвідданих і безрезультатності переговорів та в п'ятницю о 15:38 за східним часом віддав остаточний наказ про атаку на Іран.

Що відомо про ліквідацію іранського керівництва під час атаки США?