Втім з’ясувалося, що цього військового раніше звільнили зі служби через серйозне порушення. Про це повідомляє журналіст Politico Пол Маклірі.

Що відомо про скандальне відео?

Піт Гегсет поширив у соцмережах "мотиваційне" відео з морським піхотинцем, яке викликало хвилю обговорень і критики. Йдеться про ролик 2021 року за участю морпіха Крістіан Баррі Булл. У ньому військовий емоційно закликає своїх колег бути готовими до війни у будь-який момент.

Якщо ти військовослужбовець США, у тебе є одна головна місія – бути готовим до бою. Якщо війна почнеться сьогодні, твоє завдання – не тести, а готовність воювати,

– говорить він у відео.

Піт Гегсет, поширюючи цей ролик, коротко відреагував: "100%".

Ролик з морпіхом обернувся скандалом для Гегсета: дивіться відео

This video reposted by defense Secretary Hegseth is from 2021 and is from a former Marine who broke into the home

of another Marine and was relieved of duty. https://t.co/iPmrISg6af — Paul McLeary (@paulmcleary) March 21, 2026

Втім згодом з’ясувалося, що автор відео вже давно не служить у морській піхоті. За даними журналістів, його звільнили після інциденту з незаконним проникненням у будинок іншого військовослужбовця.

Цей факт викликав додаткову хвилю критики, адже міністр оборони фактично популяризував людину з дисциплінарним минулим.

У мережі також припустили, що Гегсет опублікував це відео як спробу підвищити бойовий дух військових на тлі напруження, пов’язаного із ситуацією довкола Ірану.

Які ще скандальні заяви робив Гегсет?