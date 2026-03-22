Впрочем выяснилось, что этого военного ранее уволили со службы из-за серьезного нарушения. Об этом сообщает журналист Politico Пол Маклири.
Что известно о скандальном видео?
Пит Гегсет распространил в соцсетях "мотивационное" видео с морским пехотинцем, которое вызвало волну обсуждений и критики. Речь идет о ролике 2021 года с участием морпеха Кристиан Барри Булл. В нем военный эмоционально призывает своих коллег быть готовыми к войне в любой момент.
Если ты военнослужащий США, у тебя есть одна главная миссия – быть готовым к бою. Если война начнется сегодня, твоя задача – не тесты, а готовность воевать,
– говорит он в видео.
Пит Гегсет, распространяя этот ролик, коротко отреагировал: "100%".
Впрочем, впоследствии выяснилось, что автор видео уже давно не служит в морской пехоте. По данным журналистов, его уволили после инцидента с незаконным проникновением в дом другого военнослужащего.
Этот факт вызвал дополнительную волну критики, ведь министр обороны фактически популяризировал человека с дисциплинарным прошлым.
В сети также предположили, что Гегсет опубликовал это видео как попытку повысить боевой дух военных на фоне напряжения, связанного с ситуацией вокруг Ирана.
Какие еще скандальные заявления делал Гегсет?
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон должен использовать боеприпасы в собственных интересах, а а не посылать их Украине. По его словам, Америка все еще ощущает последствия политики Джо Байдена, в частности, истощения запасов.
Пит Гегсет изменил риторику военных действий США в Иране, акцентируя на мести, а не на защите или демократии. Дональд Трамп поддерживает такой подход, сосредотачивая внимание на "максимальной летальности" и эффективности военных действий.