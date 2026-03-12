Об этом говорится в материале The New York Times.

Что задумал Пит Хегсет в Иране?

Еще в 2005 году молодой Хегсет добровольно пошел служить в Ирак после того, как прочитал о теракте, где погибли 18 детей. Тогда он говорил о борьбе со злом и моральном долге.

По словам нынешнего главы Пентагона, именно тогда он почувствовал, что должен "сделать все возможное, чтобы не позволить этой идеологии победить в Ираке".

Вскоре после этого его отправили служить в разрушенный войной город Самарра.

Однако сегодня Хегсет описывает цели войны совсем иначе. Комментируя боевые действия против Ирана, которые продолжаются уже вторую неделю, он заявил, что задача американских войск заключается в том, чтобы "круглосуточно сыпать смерть и разрушения с неба".

Их война против американцев стала нашим возмездием,

– подчеркнул Хегсет.

В течение десятилетий президенты США и министры обороны обычно описывали военные операции в более альтруистических формулировках – как борьбу за демократию, свободу или защиту гражданского населения. Хегсет же в основном отказался от такой риторики.

По его мнению, опыт войн в Ираке и Афганистане показал, что чрезмерное внимание к "высоким идеалам" отвлекало военных от главной цели – уничтожения врага.

"Это не 2003 год. Это не бесконечное создание государства. Наше поколение солдат не позволит этому повториться", – заявил он в Пентагоне.

Разделяет ли взгляды Хегсета Дональд Трамп?

Хегсет отметил, что американские военные выполняют поставленные президентом Трампом задачи с "жестокой эффективностью, полным господством в воздухе и несокрушимой волей". В Пентагоне его риторику назвали сигналом "силы, решимости и уверенности" для союзников и врагов.

После возвращения из Ирака в США Хегсет активно поддерживал стратегию борьбы с повстанцами генерала Дэвида Петреуса и выступал за увеличение американского военного контингента в Ираке.

В то же время в своей книге "Американский крестовый поход" он писал, что сначала скептически относился к президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Впоследствии их позиции сблизились, в частности во время кампании Хегсета за помилование трех американских военных, которых обвиняли или осудили за военные преступления в Ираке и Афганистане.

Когда в конце 2019 года Трамп принял решение об их помиловании, он лично позвонил Хегсету.

Ты воин, Пите,

– сказал Донадьд Трамп Хегсету.

Став министром обороны, Хегсет пообещал вернуть фокус американских вооруженных сил на "максимальную летальность".

По данным The New York Times, подход министра обороны во многом совпадает со взглядами президента Дональда Трампа, который последовательно отрицает идею об особой миссии США в распространении демократии в мире.

В то же время Трамп обычно говорит о демократии преимущественно в контексте внутренней политики Соединенных Штатов. В своих выступлениях президент неоднократно резко реагировал на заявления политических оппонентов, которые обвиняли его в том, что его политика якобы представляет угрозу для демократии.

Что думают о риторике Хегсета и Трампа американские военные?

Часть ветеранов и экспертов критикует такую жесткую риторику. Писатель и ветеран морской пехоты Фил Клей заметил, что после каждой проигранной войны появляются утверждения, что победы можно было достичь большей жестокостью.

"Если свести войну к ощущению удовольствия от убийства врага, она будет казаться гораздо проще", – сказал он.

Подобные опасения высказывают и другие ветераны. Бывший офицер морской пехоты Эллиот Акерман считает опасным подход, при котором солдат просят рисковать жизнью без четкой моральной цели.

Вы просите людей умирать за амбиции президента и моральные расчеты, которые сводятся к принципу "сила делает правду",

– подчеркнул он.

Психолог и бывший офицер ВВС Майкл Вальдовинос отмечает, что моральные объяснения войны помогают военным осознавать смысл своих действий. По его словам, без такого "морального языка" солдаты могут остаться один на один с психологическим бременем после завершения боевых действий.

